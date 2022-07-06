Ankara'da yol yapım çalışmalarına bayram arası verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da yol yapım çalışmalarına bayram arası verilecek

06.07.2022 18:29
Ankara'da yol yapım çalışmalarına bayram arası verilecek

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla kısa süreli yol yapım çalışmalarına ara verilecek.

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla kısa süreli yol yapım çalışmalarına ara verilecek.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Beypazarı Yolu 121'inci kilometresi Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı, İstanbul Yolu Selpa Sanayi Sitesi Kavşağı, Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Özbekler Çiftliği orta refüj dönüşü, Tır Parkı kavşağı ve Uğurlu Köyü kavşağı, Konya Yolu TŞOF kavşağı, Samsun Yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı, Maliye Noktası Kavşağı ve Roketsan Kavşağı, 7 Temmuz saat 14.00'ten 18 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyer ile kapatılacak.

Bu noktalarda, trafik akımının transit verileceğinden kullanıcıların daha dikkatli olarak seyretmeleri gerektiği vurgulanırken, ayrıca Kurban Bayramı tatili süresince Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak, Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahlarını kullanmaları önerildi.

YORUMLAR
500
DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yol yapım çalışmalarına bayram arası verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:22 Hemşire eşini çalıştığı hastanede öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Kaç el ateş ettim bilmiyorum
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 19:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da yol yapım çalışmalarına bayram arası verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement