Ankara Valiliği'nden "Kuvvetli Sağanak" yağış uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden "Kuvvetli Sağanak" yağış uyarısı

08.06.2022 09:22
Ankara Valiliği'nden "Kuvvetli Sağanak" yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Ankara Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Kaynak: İHA

Ankara Valiliği, su baskını, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'Kuvvetli Sağanak' yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden "Kuvvetli Sağanak" yağış uyarısı - Son Dakika
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