Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

03.05.2022 18:39
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA Valiliği, bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

ANKARA Valiliği, bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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Ankara, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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