Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

16.05.2022 16:35
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

ANKARA Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ANKARA Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Ankara, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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