Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

06.06.2022 15:13
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ANKARA Valiliği'nce kentin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

ANKARA Valiliği'nce kentin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Son Dakika
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