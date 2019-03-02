Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliği'nden 'Mansur Yavaş' Açıklaması

Ankara Valiliği'nden 'Mansur Yavaş' Açıklaması

1 saat önce

ANKARA Valiliği, CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayına yönelik saldırı ihbarı alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaparak, bu yönde ihbar ve duyum bulunmadığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden 'Mansur Yavaş' Açıklaması, System.String[]
ANKARA Valiliği, CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayına yönelik saldırı ihbarı alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaparak, bu yönde ihbar ve duyum bulunmadığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Ankara Valiliği, Ankara, Güncel
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