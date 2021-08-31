Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

ANKARA Valiliği, şehrin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

ANKARA Valiliği, şehrin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Ankara Valliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Haber: ANKARA,



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