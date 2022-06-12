Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

12.06.2022 17:54
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

ANKARA Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

ANKARA Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika

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