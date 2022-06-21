Ankara Valiliği'nden 'Sağanak Yağış' Uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden 'Sağanak Yağış' Uyarısı

21.06.2022 12:42
Ankara Valiliği'nden 'Sağanak Yağış' Uyarısı

Ankara Valiliği, Başkent’te bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları olası ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, Başkent'te bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları olası ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'Sağanak Yağış' Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden 'Sağanak Yağış' Uyarısı - Son Dakika
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