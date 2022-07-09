Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

09.07.2022 19:19

ANKARA Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

ANKARA Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Kaynak: DHA

su baskını, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika

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