Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
04.01.2021 20:59
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi. - ANKARA
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