Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği; yarın 09.00-23.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış kaynaklı ani sel, su baskınları, yıldırım, hortum oluşması durumuna karşı uyardı.

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden akşama kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış sebebiyle yurttaşları uyardı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."