Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

08.06.2022 00:03
Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği; yarın 09.00-23.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış kaynaklı ani sel, su baskınları, yıldırım, hortum oluşması durumuna karşı uyardı.

Ankara Valiliği; yarın 09.00-23.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış kaynaklı ani sel, su baskınları, yıldırım, hortum oluşması durumuna karşı uyardı.

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden akşama kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış sebebiyle yurttaşları uyardı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YORUMLAR
500
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Nevşehir Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı Nevşehir Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 00:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement