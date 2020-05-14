Ankara Valiliği'nden 'sıcak hava' uyarısı - Son Dakika

ANKARA Valiliği, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığına karşı halka uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde hissedilir derecede artacağı belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar mayıs ayı ortalamalarına göre en yüksek sıcaklık değerlerini de yer yer aşabileceği değerlendirildiğinden özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın, aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, sağlıkları açısından önem arz etmektedir" denildi.