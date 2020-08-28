Ankara Valiliği'nden 'sıcak hava' uyarısı - Son Dakika

ANKARA Valiliği'nce, kentte hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı.

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu Ankara'mızda sıcaklıkların artarak mevsim normallerin 4-8 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklığın 32-36 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım" denildi.

ANKARA, -