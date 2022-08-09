Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

09.08.2022 19:35
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

ANKARA Valiliği'nden yapılan sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ANKARA Valiliği'nden yapılan sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, "10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika
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