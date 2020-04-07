Ankara Valiliği: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valiliği: 'Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının... - Son Dakika

Ankara Valiliği: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının...

6 saat önce

Ankara Valiliği: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır.

Ankara Valiliği:

Ankara Valiliği: " Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır."

Ankara Valiliği, Roketsan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:22 Kaynak: AA

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