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Ankara Valiliği: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının...
6 saat önce
Ankara Valiliği: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır.
Ankara Valiliği: " Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:22 Kaynak: AA
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