Ankara Valiliği, saat 17.00'den itibaren şehirler arası otobüs seferlerini durdurdu - Son Dakika

Ankara Valiliği, "Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile İlgili İl Hazırlık ve Faaliyet Planı" açıkladı.



Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantısı üniversite rektörleri, kolluk birimleri, yerel yönetim temsilcileri, bazı meslek odaları ve İl İdare şube başkanlarının katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı. Toplantıda, korona virüs pandemisi ile bugüne kadar Ankara'da yapılan çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan hazırlıklar, Başkent'in korona virüs salgınıyla ilgili son durumu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar konusunda kurul üyeleri bilgilendirildi.



İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Pandemi Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelge doğrultusunda ülkede vaka sayısındaki artışı devam eden Covid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren Ankara Valiliğinin izni ile yapılabileceğini duyurdu.



İzinlerin ise tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verileceği bildirildi.



Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile İlgili İl Hazırlık ve Faaliyet Planı'nın tamamı şu şekilde:



"İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar; talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir.



Seyahat İzin Kurullarınca, Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacaktır. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.



Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.



Ankara'ya gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.



Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.



Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak ilimiz otogarlarında duracak ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.



Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaktır. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacaktır.



Otobüslerin güzergahlarında mola yerleri, hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.



Alınan kararların/tedbirlerin uygulanması kolluk ve ilgili diğer birimler tarafından takip edilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." - ANKARA