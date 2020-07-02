Ankara Valiliği: "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde... - Son Dakika

Ankara Valiliği : "Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğunun ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlandırılmıştır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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