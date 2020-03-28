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Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat...
6 saat önce
Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir.
Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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