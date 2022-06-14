Ankara Valiliği'nden ve AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden ve AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı

14.06.2022 12:11
Ankara Valiliği'nden ve AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar...

Ankara Valiliği: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

AFAD: "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

(İHA)

YORUMLAR
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Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
Kaynak: İHA

Ankara Valiliği, su baskını, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Valiliği'nden ve AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden ve AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı - Son Dakika
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