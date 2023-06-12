Ankara Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

12.06.2023 13:37

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın kent genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için çağrıda bulunuldu.

Ankara'da dün öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev, iş yeriyle cadde ve sokak sular altında kaldı. Kentte başlayan yağmur şiddetini artırınca yollar göle döndü, araçlar suya gömülüp sürüklendi.

Ankara Valiliği, sağanak yağış nedeniyle uyardı

METRO İSTASYONU ŞELALEYE DÖNDÜ

Su baskınlarından nasibini alan Sıhhiye Metro İstasyonu'nu ise adeta şelaleye döndü. İstasyondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Ankara Valiliği, sağanak yağış nedeniyle uyardı

VALİLİK'TEN BİR UYARI DAHA

Ankara Valiliği, yarın da kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valiliği, sağanak yağış nedeniyle uyardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Ankara halkı 2024 yerel seçimlerde yine aynı kişiye oy verirlerse hakediyorlar diyeceğim. 80 milyon TL konserlere para vereceğine alt yapıya harcasaydı , reklama ayırdığı paradan bahsetmiyorum bile. 4 yıldır ne yapıldı Ankara ya ? Mayıs ayında İl İl cumhurbaşkanı yardımcılığı için dolaşarak Ankara yı sahipsiz bıraktı. Cevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü
17:37 Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
17:18 Merkez Bankası Başkanı Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şart koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:00 Ankara'da Sağanak Sonrası Arabalar Ağaçlara Bağlandı
16:58 Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde
16:55 Beşiktaş, Ajax forması giyen Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor
16:51 Galatasaray istemişti! Ajax'ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 17:52:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement