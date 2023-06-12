Ankara Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

Ankara'da dün öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev, iş yeriyle cadde ve sokak sular altında kaldı. Kentte başlayan yağmur şiddetini artırınca yollar göle döndü, araçlar suya gömülüp sürüklendi.

METRO İSTASYONU ŞELALEYE DÖNDÜ

Su baskınlarından nasibini alan Sıhhiye Metro İstasyonu'nu ise adeta şelaleye döndü. İstasyondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

VALİLİK'TEN BİR UYARI DAHA

Ankara Valiliği, yarın da kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.