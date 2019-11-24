Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliği: "Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak"
Son Dakika Güncel Ankara Valiliği: 'Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak' - Son Dakika

Ankara Valiliği: "Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak"

6 saat önce

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Ankara Valiliği:

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.

Ankara Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
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