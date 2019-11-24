Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden duyuru
Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden duyuru - Son Dakika

Ankara Valiliğinden duyuru

6 saat önce

Ankara Valiliği, Pazartesi ve Salı günü Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Test kapsamında Ankara semalarında F-16'ların test uçuşu yapacağını duyurdu.

Ankara Valiliğinden duyuru, System.String[]

Ankara Valiliği, Pazartesi ve Salı günü Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Test kapsamında Ankara semalarında F-16'ların test uçuşu yapacağını duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 04:09:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden duyuru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]