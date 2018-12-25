Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden Kar ve Buzlanma Uyarısı

Ankara Valiliğinden Kar ve Buzlanma Uyarısı

56 dakika önce

Ankara Valiliğince, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliğinden Kar ve Buzlanma Uyarısı, System.String[]
Ankara Valiliğince, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların, akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının ardından hava sıcaklığı bir süre sıfır derecenin altında seyredecek. Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:05:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden Kar ve Buzlanma Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]