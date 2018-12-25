Ankara Valiliğinden Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı
1 saat önce
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kar yağışı ve buzlanma uyarısına ilişkin vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valiliği
, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kar yağışı ve buzlanma uyarısına ilişkin vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Kar
yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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