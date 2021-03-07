Ankara Valiliğinden "korona virüs denetimi" açıklaması - Son Dakika

Ankara Valiliğinden "korona virüs denetimi" açıklaması
07.03.2021 16:37
Ankara Valiliği, korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerin otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşların yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara Valiliği, korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerin otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşların yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, korona virüs denetimlerinin sürdüğü belirtilerek, "Korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerimiz bugün ilimizde otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerine devam ediyor. Daha sağlıklı yarınlar için lütfen önlemimizi alalım, kurallara uyalım" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu