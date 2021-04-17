Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısı yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.