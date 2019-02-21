Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Açıklaması

Ankara Valiliğinden Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Açıklaması

1 saat önce

Ankara Valiliği, 2019 Sayıştay Eleme, 2019 TUS 1. Dönem, 2019 STS Tıp 1. Dönem Sınavlarına girecek olan adaylardan nüfus cüzdanını kaybedip yeniden çıkartmak isteyen adaylar için Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri açık olacağını duyurdu.

Ankara Valiliğinden Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Açıklaması, System.String[]
Ankara Valiliği, 2019 Sayıştay Eleme, 2019 TUS 1. Dönem, 2019 STS Tıp 1. Dönem Sınavlarına girecek olan adaylardan nüfus cüzdanını kaybedip yeniden çıkartmak isteyen adaylar için Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri açık olacağını duyurdu.

Ankara Valiliği, 23-24 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 2019 Sayıştay Eleme, 2019 TUS 1. Dönem, 2019 STS Tıp 1. Dönem Sınavlarına girecek adaylardan nüfus cüzdanını kaybedip yeniden çıkartmak isteyenler için Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 23-24 Şubat tarihlerinde saat 07.00-10.00 arasında açık olacağını bildirdi. Açıklamada, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybedip yeniden çıkartmak isteyen adayların yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verileceği belirtildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Çankaya, Sayıştay, Ankara Valiliği, Güncel
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