Ankara Valiliğinden okul müdürünün vurulması olayı ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Valiliğinden okul müdürünün vurulması olayı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Ankara Valiliğinden okul müdürünün vurulması olayı ile ilgili açıklama

6 saat önce

Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesinde okul müdürünün vurulması olayı ile ilgili adli ve idari tahkikatın çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Ankara Valiliğinden okul müdürünün vurulması olayı ile ilgili açıklama, System.String[]

Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesinde okul müdürünün vurulması olayı ile ilgili adli ve idari tahkikatın çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 08.50 sularında Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesinde okulda hizmetli olarak görev yapan Murat E.'nin, henüz bilinmeyen bir sebeple okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında ateşli silahla vurarak yaraladığı, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs ettiği kaydedilerek, "Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir" denildi. - ANKARA

Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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