Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması
Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması - Son Dakika

Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması

6 saat önce

Ankara Valiliği, 1 Aralık Pazar günü yapılacak 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün 1 Aralık 2019'da 07.00 ve 10.00 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu.

Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması, System.String[]

Ankara Valiliği, 1 Aralık Pazar günü yapılacak 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün 1 Aralık 2019'da 07.00 ve 10.00 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu.


Ankara Valiliği, 1 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/3) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri şartıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün 1 Aralık 2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağını bildirdi. - ANKARA

Ankara Valiliği, Çankaya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 21:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]