Ankara Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar ile işletmelere ilişkin açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar ile işletmelere ilişkin açıklama... - Son Dakika

Ankara Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar ile işletmelere ilişkin açıklama...

30 dakika önce

ANKARA (AA) Ankara Valiliği, 1 Mayıs saat 00.00 ile 4 Mayıs saat 00.00 arasında 31 ilde uygulanacak İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine ilişkin detayları belirledi.

Ankara Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar ile işletmelere ilişkin açıklama..., System.String[]

ANKARA (AA) Ankara Valiliği, 1 Mayıs saat 00.00 ile 4 Mayıs saat 00.00 arasında 31 ilde uygulanacak İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine ilişkin detayları belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Ankara Valisi Vasip S¸ahin bas¸kanlıgˆında olagˆanu¨stu¨ toplanarak I·c¸is¸leri Bakanlıgˆının talimatları ve gu¨ndemindeki konuları go¨ru¨s¸erek bazı kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek) açık olacak.

1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürebilecek.

"Stratejik u¨retim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kurulus¸lar"

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Bas¸kanlıgˆı bu¨nyesinde faaliyet go¨steren tesisler ile bu kurumların tedarikc¸ileri ve bu alanda stratejik u¨retim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kurulus¸lar, OSB'lerde faaliyet go¨steren is¸letme ve firmalar, OSB dıs¸ında faaliyet go¨steren gıda u¨retim tesisleri faaliyetlerine devam edecek. (Çalıs¸masına izin verilen is¸ yeri, is¸letme ve kurumların arac¸ plakası, s¸ofo¨r iletis¸im bilgisi, c¸alıs¸acakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda tek veya topluca OSB ve odalar tarafından faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilmesine, liste ve/veya go¨rev belgesinin ilgili firma yo¨neticisi onaylı bir nu¨shası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek u¨zere yanlarında bulundurulacaktır.)

İstisna kapsamında olan kişiler

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ve benzeri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli kabul edilecek.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 2 Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

I·stisna kapsamında bulunan kurum ve kurulus¸ların personeli ile go¨revli kamu personeli kimlik veya go¨revlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracaklar, istenildigˆinde kolluk kuvvetlerine go¨sterecekler.


C¸ic¸ek satıs¸ı ve depolaması yapan is¸ yerlerine satıs¸ yapmamak kaydıyla, gu¨nlu¨k bir saatligˆine is¸ yerindeki canlı c¸ic¸eklerin bakımını yapmak u¨zere izin verilecek.

Alınan kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve digˆer mevzuatın o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ mu¨eyyideler uygulanacak.

1 Mayıs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:30 Kaynak: AA


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