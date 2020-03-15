Ankara Valiliğinden umreden dönenlerin gözlem altına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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Ankara Valiliğinden umreden dönenlerin gözlem altına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
Ankara Valiliğince, umreden dönenlerin gözlem altında tutulmasına ilişkin, "Misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Ankara Valiliğince, umreden dönenlerin gözlem altında tutulmasına ilişkin, "Misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Valiliğin Twitter hesabından, umreden dönen vatandaşların karantina merkezlerine gelişleri sırasında ilk anda oluşan yoğunluğun iyi niyetten uzak paylaşımlara konu edildiği belirtilerek, "Durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." paylaşımında bulunuldu.
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