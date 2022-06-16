Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri - Son Dakika
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Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri

16.06.2022 18:12
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri

Ankara Valiliğinden, 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara sakin ve güvenli sınav ortamı temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtilerek, bu hafta sonu okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine hiçbir...

Ankara Valiliğinden, 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara sakin ve güvenli sınav ortamı temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtilerek, bu hafta sonu okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine hiçbir vasıtanın park etmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınavın yapılacağı 18-19 Haziran tarihlerinden bir önceki gün ile sınavın bitimine kadar olan süre içinde sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği ifade edildi.

Sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceği kaydedilen açıklamada, binaların çevresi ile yol güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin polis ile jandarma tarafından önceden planlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı belirtildi.

İlçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YKS'ye katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 19 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermek üzere açık tutulması, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin önceden planlanması, gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır.

Her kademedeki personelin ve vatandaşlarımızın, öğrencilerimize sakin bir sınav ortamı oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile sınava girecek tüm gençlerimize Ankara Valiliği olarak başarılar dileriz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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