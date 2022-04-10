Ankara Valiliğinden zirai don riskine karşı uyarı - Son Dakika
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Ankara Valiliğinden zirai don riskine karşı uyarı

10.04.2022 14:37
Ankara Valiliğinden zirai don riskine karşı uyarı

Ankara Valiliği, 12 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği, 12 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalmasının beklendiği kaydedildi.

Başkentte 12 Nisan Salı ilk saatlerden 15 Nisan Cuma sabaha kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, meteorolojik rapor ve uyarıların takibinin önem arz ettiği belirtildi.

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Ankara Valiliği, Balkanlar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliğinden zirai don riskine karşı uyarı - Son Dakika


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