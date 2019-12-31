Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Merkezdeki personelin yeni yılını kutlayan ve gelen çağrılar hakkında bilgi alan Şahin, daha sonra Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine geçti.

Merkezdeki ekranlardan Ankara'nın farklı noktalarındaki gelişmeleri takip eden Şahin, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Şahin'e, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ile İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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