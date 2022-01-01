Ankara Valisi Şahin: 16 bin 200 polis ve 3 bin jandarmayla sahadayız - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin: 16 bin 200 polis ve 3 bin jandarmayla sahadayız

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yılbaşında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Şahin, "16 bin 200 polisimiz ve 3 bin jandarmamızla birlikte bugün sahadayız" dedi.

Ankara Valisi Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul ve beraberindeki heyetle, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki trafik uygulama noktasını ziyaret etti. Emniyet güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pandemi ve bu yıl çektiğimiz birtakım sıkıntıları inşallah önümüzdeki sene yaşamayız. Bugün sizin de izlediğiniz gibi Ankara'nın değişik noktalarında hem polisimiz hem jandarmamız çok ciddi tedbirler aldı. Amacımız vatandaşımızın yeni yıla huzurla, sağlıkla mutlu bir şekilde girmesi. Bu akşamın güven içerisinde tamamlanmasıdır. Bütün tedbirlerimiz buna yöneliktir. 16 bin 200 polisimiz ve 3 bin jandarmamızla birlikte bugün sahadayız. Tedbirlerimiz dün sabah başlamıştı. İnşallah yarın belli bir saate kadar devam edecek. Ben sizlerin aracılığıyla da görev yapan tüm emniyet ve jandarma görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onların yeni yıllarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından uygulama noktasından ayrıldı.