Ankara Valisi Şahin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:35
Ankara Valisi Şahin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan, bugün de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayılmış haber ağıyla önemli bir bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle tebrik ettiğini belirtti.

Şahin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli ajansımızın kurucularını minnetle yad ederken nice başarılı yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Vasip Şahin, Ankara, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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