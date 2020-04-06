Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde korona önlemlerini denetledi - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Sürekli bu noktalarda ve şehir içinde belirli noktalarda, pazar alanlarının girişlerinde, hastanelerimizin girişinde, toplu alan girişlerinde vatandaşlarımıza bu maskeleri inşallah ulaştırmaya gayret edeceğiz" dedi.



Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara- İstanbul otoyolu Akıncılar gişelerinde yol kontrol noktasında korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları denetledi. Şahin, yolculuk yapan vatandaşlara maske dağıtarak, tedbirler hakkında bilgi verdi. Vali Şahin'e Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti. Burada bir açıklama yapan Vali Şahin, normal zamana göre trafiğin düştüğünü belirtti. Şahin, "Ankara-İstanbul yolunda arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakarca çalışıyorlar burada, bütün araçları tek tek kontrol ediyorlar. Hem araç içinde gelen vatandaşlarımızın hem de şehirlerimizin sağlıkları bakımından uyulması gereken bütün kurallara uyulması konusunda kontrol yapıyorlar. Vatandaşlar gerekli eksikler varsa ikaz ediliyor. Diğer taraftan ise kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılıyor. Normal zamana göre şuanda yüzde 10'un altına düşmüş durumda trafik yoğunluğumuz. Yine 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimize seyahat yasağı kapsamında baktığımızda yasak öncesi ve şimdiki arasında yüzde 40'a yakın bir azalış var. Mevcut seyahat eden, karayolunu kullanan çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi ya da medikal malzeme taşıyan araçlar var. Zaten bunlar da mevcut yasaklardan muaf olan, istisnaları olan araçlar. Burada vatandaşlarımız büyük bir hassasiyet ve dikkatle buna uyum sağlamaya çalışıyor. Bunu memnuniyetle görüyoruz ama bunun daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazla evde kalmamız, daha fazla sosyal izolasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte zorluğun üstesinden geleceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde ümitsizlik yoktur. Biz hep yarınla ilgili ümit içerisindeyiz. İnşallah çok kısa zamanda bu sıkıntıları atlatırız. Tekrar hep birlikte güzel günlerde birlikte, beraber o sosyal dayanışmamızı bir araya gelerek gösteririz. Sürekli bu noktalarda ve şehir içinde belirli noktalarda, pazar alanlarının girişlerinde, hastanelerimizin girişinde, toplu alan girişlerinde, vatandaşlarımıza bu maskeleri inşallah ulaştırmaya gayret edeceğiz" dedi.



Vali Şahin, Ankaralıların sokağa çıkmama tedbirlerine samimi uyum sağladığını belirtti. - ANKARA