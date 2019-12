Ankara Valisi Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, insan olmanın verdiği mesuliyetle dünyanın bütün feryatlarını duymak gerektiğini belirterek, "Her insanın haysiyetli bir hayatı hak ettiği inancıyla, ötekinin acısını yüreğimizde hissedebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilişinin 71'inci yıl dönümünde hala çok vahim insan hakları ihlalleri yaşandığını ve insani değerlere yönelik saldırıların arttığını bildirdi.

Beyannamede, tüm insanların doğuştan hür ve yasa önünde eşit olduğunun, işkenceye, kötü muameleye tabi tutulamayacağının ilan edildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, küresel güçlerin insan hakları konusunda sergilediği bütün riyakarlık ve zulüm karşısında etkisi azalsa da yeryüzünde milyonlarca mazlumun umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. İnsan olmanın verdiği mesuliyetle dünyanın bütün feryatlarını duymaya mecburuz. Her insanın haysiyetli bir hayatı hak ettiği inancıyla, ötekinin acısını yüreğimizde hissedebilmeliyiz. Uluslararası toplumun iş birliğiyle dünyanın her köşesinde, istisnasız her insanın haklarının korunduğu bir dünya düzeni umuduyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."