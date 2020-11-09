Ankara Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bu vatanı bize emanet bırakan tüm ecdadımıza sadakatimizi teyit etmenin yolu, istiklal ve istikbalimizi tehdit eden unsurları fark edecek ve onlara fırsat vermeyecek dirayette, çalışkan ve öz güveni yüksek nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82'nci yılında saygı ve minnetle andı.

Mustafa Kemal'in büyük bir komutan ve başarılı bir devlet adamı olarak, ülke için bir dönüm noktasında Türk milletine umut olduğunun altını çizen Şahin, "Atatürk'ün milletine yürekten inandığını" ve "kurtuluş mücadelesinin başından itibaren arkasına yüce Türk milletini aldığını" vurguladı.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün azmini, vizyonunu ve mücadeleci vasıflarını gençlerimize çok iyi anlatmalıyız. Bu vatanı bize emanet bırakan tüm ecdadımıza sadakatimizi teyit etmenin yolu, istiklal ve istikbalimizi tehdit eden unsurları fark edecek ve onlara fırsat vermeyecek dirayette, çalışkan ve öz güveni yüksek nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."