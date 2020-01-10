Ankara Valisi Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ankara Valisi Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı yazılı açıklamada mensubu olmaktan büyük onur duyduğu mülki idare amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde vazifesini ideale dönüştürerek hizmet aşkıyla ifa eden tüm meslektaşlarının 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı. Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:


"Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir. Bugün de Türk devlet geleneğinin bilgi ve tecrübe birikimini modern yönetim anlayışının gerekleriyle birleştirerek hizmete devam etmektedirler. Bu vesileyle görevi başında şehit olanlar başta olmak üzere hayatta olmayan idarecilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, yurdumuzun dört bir köşesinde milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için fedakarca çalışan tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum." - ANKARA

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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