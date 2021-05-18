Ankara Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünün büyük heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs'ın, Samsun'dan başlayıp bütün ülkeye yayılan ve bir milletin topyekun bir ordu haline gelerek başlattığı istiklaline sahip çıkma mücadelesinin ilk adımı olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin teminatı sevgili gençler, milletimizin kurtuluş muştusu olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Gençler, aziz vatanımız size emanettir. Yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu, yüksek idealleri hedefleyen, ülkemize ve insanlığa karşı mesuliyetlerinin bilincinde bir gençlik olarak bu mukaddes emaneti daima koruyup yücelteceğinize inanıyor, yarınlara umutla bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyorum."