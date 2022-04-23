Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan Mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan Mesajı Açıklaması

23.04.2022 10:07
Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan Mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olarak kutlanan 23 Nisan, gelecek nesillere verilen önemin simgesi olmasının yanında, milletimiz için egemenliğin millet iradesine bırakıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olarak kutlanan 23 Nisan, gelecek nesillere verilen önemin simgesi olmasının yanında, milletimiz için egemenliğin millet iradesine bırakıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'yi fiilen yürüterek zafere ulaştıran ve Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis'in dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin ve istikbalinin en büyük güvencesi, milli egemenliğin ve demokrasinin vazgeçilmez sembolü olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında öncülük yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'inci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olarak kutlanan 23 Nisan, gelecek nesillere verilen önemin simgesi olmasının yanında, milletimiz için egemenliğin millet iradesine bırakıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Büyük Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu bu zor dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşuyla şekillenen bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız, temsil ettiği bütün değerleriyle çocuklarımızın sahipliğinde çok kıymetli bir miras olarak nesilden nesile aktarılmaktadır.

Millet olarak muradımız, gelecek nesillerin milli ve manevi değerlerimize bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi mutlu bireyler olarak yetişmeleridir. Onların, ülkemizi ve milletimizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa edeceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutluyor, milli irademizin tecelligahı TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Meclisimizin ilk üyelerini ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

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23 Nisan, Türkiye, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan Mesajı Açıklaması - Son Dakika


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