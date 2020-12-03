Ankara Valisi Şahin'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

03.12.2020 10:41
Ankara Valisi Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Şahin, mesajında, "Engellilerimizin üreten, kendine yeterli, bağımsız bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için toplumsal duyarlığımızın artmasına, farkındalık düzeyimizi yeniden değerlendirmemize vesile olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika


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