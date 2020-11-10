Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı

10.11.2020 08:11
Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Valisi, Sosyal Medya, Vasip Şahin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı - Son Dakika


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