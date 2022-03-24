Ankara Valisi Şahin'den Çubuk Gençlik Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde yeni açılan gençlik merkezini ziyaret etti.

Vali Şahin'i ilçede Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile daire amirleri ve geçler karşıladı.

Şahin, Çubuk Gençlik Merkezini ziyaret ederek, daire amirleriyle görüştü. Şahin, sohbet ettiği gençlerle masa tenisi de oynadı.

Ziyarette Demirbaş, Şahin'e ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.