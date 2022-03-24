Ankara Valisi Şahin'den Çubuk Gençlik Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin'den Çubuk Gençlik Merkezi'ne ziyaret

24.03.2022 20:01
Ankara Valisi Şahin'den Çubuk Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde yeni açılan gençlik merkezini ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk ilçesinde yeni açılan gençlik merkezini ziyaret etti.

Vali Şahin'i ilçede Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile daire amirleri ve geçler karşıladı.

Şahin, Çubuk Gençlik Merkezini ziyaret ederek, daire amirleriyle görüştü. Şahin, sohbet ettiği gençlerle masa tenisi de oynadı.

Ziyarette Demirbaş, Şahin'e ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Ayhan Özkan, Vasip Şahin, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den Çubuk Gençlik Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valisi Şahin'den Çubuk Gençlik Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
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