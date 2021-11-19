Ankara Valisi Şahin'den Keçiören'de bir binada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığını, bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinin Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonucu yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Binada meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını dile getirdi. Vali Şahin ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını ifade eden Vali Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef" şeklinde konuştu.

Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını söyleyen Şahin, "Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek" dedi.

Patlama yaşanan binanın ruhsatlı, iskanı olan bir bina olduğunu söyleyen Şahin," Bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri. Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak" diye konuştu. - ANKARA