Son Dakika › Güncel › Ankara Valisi Şahin'den öğrencilere 'derslerinizi günü gününe takip edin' hatırlatması - Son Dakika
Ankara Valisi Şahin'den öğrencilere "derslerinizi günü gününe takip edin" hatırlatması
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen öğrencilerin eğitimlerinin evde kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen öğrencilerin eğitimlerinin evde kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin okullarına yeniden dönecekleri günleri özlediğini belirterek, bu dönemde eğitimlerin kesintisiz devam etmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Şahin, öğrencilerden derslerini EBA'dan günü gününe takip etmelerini istedi.
Şahin, paylaştığı videoda ise "Sevgili öğrenciler, sevgili gençler sizin azminiz ve heyecanınız ülkemizin geleceği demek. Biliniz ki siz nerede ihtiyaç duyarsanız biz orada yanınızdayız." mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:00 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi