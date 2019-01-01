Ankara Valisi Şahin'den Polislere Yılbaşı Ziyareti
1 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, uygulama noktası ve karakolları dolaşarak yılbaşında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.
Ankara Valisi Vasip Şahin, uygulama noktası ve karakolları dolaşarak yılbaşında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.
Ankara Valisi Şahin'e Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti. Nenehatun Caddesindeki uygulama noktası ile Esat Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Şahin, emniyet güçlerinin yeni yıllarını kutladı. Esat Polis Merkezi Amirliğinden çıkarken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, emniyet güçlerinin görevleri başında olduğunu belirterek, "Herkes yılbaşı dolayısıyla eğlenirken onlar da o insanların daha rahat, daha huzurlu bir ortamda eğlenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bizim görevimiz bu zaten, vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamak. Dolayısıyla ben sizler aracılığıyla görev yapan tüm arkadaşlarıma, tüm personele, başta il emniyet müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum. Sabaha kadar tedbirlerimiz devam edecek. İnşallah huzurlu rahat bir yılbaşı geçirip vatandaşlarımız da en güzel şekilde yeni yıla girmiş olurlar" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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