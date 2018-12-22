Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Şahin'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Ankara Valisi Şahin'den Şehit Ailelerine Ziyaret

5 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit er Ramazan Korkmaz ve şehit er Vural Tamer'in ailelerini ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin'den Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit er Ramazan Korkmaz ve şehit er Vural Tamer'in ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin, ilçe ziyaretleri kapsamında Haymana'da incelemelerde bulundu.

Şahin'e Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, bölge ve il müdürleri de eşlik etti.

Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut tarafından karşılanan Şahin, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Şahin, Kaymakam Göktürk'ten ilçe hakkında brifing aldı.

Daha sonra Haymana Belediye Başkanlığına geçen Şahin, Belediye Başkanı Turgut'u makamında ziyaret etti.

Vali Şahin, daha sonra Aile Destek Merkezi'ne geçti.

Şahin, ilçede ikamet eden şehit er Ramazan Korkmaz ve şehit er Vural Tamer'in ailelerini de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:20 Kaynak: AA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, Ankara, Güncel
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