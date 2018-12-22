Ankara Valisi Şahin'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin
, şehit er Ramazan Korkmaz
ve şehit er Vural Tamer'in ailelerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin, ilçe ziyaretleri kapsamında Haymana
'da incelemelerde bulundu.
Şahin'e Ankara İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
, bölge ve il müdürleri de eşlik etti.
Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk
ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir
Turgut tarafından karşılanan Şahin, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Şahin, Kaymakam Göktürk'ten ilçe hakkında brifing aldı.
Daha sonra Haymana Belediye Başkanlığına geçen Şahin, Belediye Başkanı Turgut'u makamında ziyaret etti.
Vali Şahin, daha sonra Aile Destek Merkezi'ne geçti.
Şahin, ilçede ikamet eden şehit er Ramazan Korkmaz ve şehit er Vural Tamer'in ailelerini de ziyaret etti.